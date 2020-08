++ Europäische Aktien mit kleinen Gewinnen ++ DE30 testet obere Grenze der Handelsspanne ++ Siemens Healthineers (SHL.DE) erwirbt US-Medizinunternehmen ++ Zu Beginn der neuen Woche dominieren an den europäischen Börsen die Bullen. Unter den westlichen Indizes liegt der DE30 mit einem Plus von 1% an der Spitze. Auch andere Indizes legen moderat zu. Die Nachzügler sind die Aktien aus Großbritannien, ...

