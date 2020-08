NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex anlässlich des geplanten Projektportfolio-Verkaufs an RWE von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geplante Veräußerung von Wind- und Solarprojekten in Europa könnte die Marktstimmung zugunsten der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers drehen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:57 / ET



DE000A0D6554

