BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskanzleramt hat die Verstöße gegen geltende Corona-Regeln bei der Demonstration in Berlin am Wochenende scharf verurteilt. "Friedliche Demonstrationen sind natürlich auch in dieser schwierigen Zeit wichtig, um Meinungen öffentlich vertreten zu können", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Aber das Verhalten vieler Teilnehmer sei "inakzeptabel", "in keinster Weise gerechtfertigt" und nutze das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus.

Bei der Versammlung mit rund 20.000 Personen in Berlin sei es zu massiven Verstößen gegen die Hygieneregeln gekommen. Zudem seien menschenverachtende Äußerungen getätigt und die Presse behindert worden, so Demmer. "Das verurteilen wir." Gewalt gegen Polizisten und weitere Einsatzkräfte sei "durch nichts zu rechtfertigen und zu veruteilen", sagte die Vize-Regierungssprecherin auch mit Blick auf die weiteren Ausschreitungen in Berlin am Samstag.

Das Bundesinnenministerium (BMI) verwies auf die Zuständigkeit der Versammlungsbehörden, bei Verstößen mögliche Sanktionen zu prüfen. Die Behörde könne entsprechende Auflagen und Teilnehmerbegrenzungen erlassen, sagte Sprecher Steve Alter. Mit Blick auf Forderungen, solche Proteste gar nicht erst zuzulassen, erklärte er: "Das muss im Einzelfall geprüft werden." Das Wirtschaftsministerium appellierte nochmals an die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsgebote. Verstöße dagegen schadeten "sowohl der Gesundheit der Bevölkerung als auch unserer Wirtschaft und den vielen Beschäftigten", sagte Ministeriumssprecher Korbinian Wagner.

August 03, 2020

