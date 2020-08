Der Aktienterminmarkt deutet eine kaum veränderte Handelseröffnung am US-Kassamarkt am Montag an. Der Start in den August wird begleitet von großer Verunsicherung. Zum einen gehen die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China in eine neue Runde. Zum anderen ist die Verlängerung der Coronahilfen in den USA noch immer nicht unter Dach und Fach. "Der Markt befindet sich an einem ziemlich wichtigen Wendepunkt. Die Aussichten für Aktien und andere Risikoanlagen werden in Zukunft schwieriger. Wir werden in den nächsten drei bis vier Monaten viel über die Nachhaltigkeit der Erholung lernen", sagt Marktstratege James McCormick von NatWest Markets.

Zwar hatten sich die politischen Kontrahenten im US-Kongress am Wochenende angenähert, aber eine Einigung über die Coronahilfen zum Beispiel für Arbeitslose konnte nicht erzielt werden. Damit droht der Konsum mittelfristig als Konjunkturstütze an Bedeutung zu verlieren.

US-Präsident Donald Trump will indes nach Angaben seines Außenministers Mike Pompeo innerhalb weniger Tage gegen die beliebte Videoplattform Tiktok und andere zu chinesischen Firmen gehörende Apps vorgehen. Dies geschehe als Reaktion "auf die verschiedenen Risiken für unsere nationale Sicherheit, die von Anwendungen ausgehen, die mit Chinas Kommunistischer Partei verbunden sind", so Pompeo. "Es scheint, je näher die Wahlen rücken, desto stärker werden die Spannungen", kommentiert Marktökonom Oliver Jones von Capital Economics die neue Verschärfung der US-chinesischen Auseinandersetzungen.

Mit den weiter steigenden Neuinfektionen gibt es ein weiteres Dauerthema, das Kauflaune gar nicht erst aufkommen lässt. Laut Notenbanker Neel Kashkari könnte die US-Wirtschaft von einem vier bis sechs Wochen langen harten Lockdown letztlich profitieren. Denn eine starke Konjunkturerholung gelinge nur, wenn der Coronavirus unter Kontrolle gebracht werde, sagte der Präsident der Fed-Filiale von Minneapolis.

Trotz der Risikofaktoren sind US-Anleihen nicht gefragt. Die Notierungen der Langläufer sinken. Denn angesichts der schlechten Wirtschaftslage hat die Ratingagentur Fitch die Perspektive für die USA von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Die Kreditwürdigkeit des Landes benotete die Ratingagentur dennoch weiterhin mit "AAA".

August 03, 2020 06:38 ET (10:38 GMT)

