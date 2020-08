BERLIN (Dow Jones)--Der Zuschuss für den Kauf eines E-Autos oder eines Plug-in-Hybrids wird immer stärker nachgefragt. Im Juli sei die sogenannte Innovationsprämie 19.993 Mal beantragt worden, 78,6 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Das sei so häufig wie in keinem anderen Monat seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 69.606 Anträge gestellt.

Das für die Prämie zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zeigte sich zuversichtlich, dass die hohe Nachfrage weiter anhält. "Die erhöhte Förderung gibt weiteren konjunkturellen Schwung zum richtigen Zeitpunkt", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Unser Ziel ist es, dass der Aufschwung im Herbst deutlich an Fahrt gewinnt - die Rekordzahlen bei der Innovationsprämie zeigen, wie das geht."

Die höheren Kaufprämien, bei denen der staatliche Anteil an der Förderung verdoppelt wurden, waren im Zuge des Konjunkturprogramms am 8. Juli in Kraft getreten. Reine E-Autos werden bis Ende 2021 mit bis zu 9.000 Euro gefördert, für Plug-In-Hybride beträgt die maximale Förderung 6.750 Euro.

Umweltschützer hatten die Zuschüsse für Hybridfahrzeuge jedoch scharf kritisiert, weil viele Nutzer diese Modelle gar nicht im Elektromodus fahren. Die Autohändler wiederum erklärten kürzlich, dass bis zu 15.000 E-Fahrzeuge, für die die Förderung nicht gelte, unverkauft blieben. Sie forderten, einen Antrag auch dann zuzulassen, wenn der geltende Umweltbonus bereits beantragt wurde oder das Fahrzeug als junges Gebrauchtfahrzeug weiterverkauft werden soll.

