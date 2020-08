Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie setzt Aufschwung im Juli fort

Der deutsche Industriesektor hat seinen Aufwärtstrend im Juli fortgesetzt und erholte sich von den heftigen Einbrüchen durch die Coronavirus-Krise. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 51,0 Punkte von 45,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 50,0 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Eurozone-Industrie im Juli wieder auf Wachstumskurs

Die Industrie der Eurozone ist im Juli erstmals seit anderthalb Jahren wieder auf einem klaren Wachstumskurs. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 51,8 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,1 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Bundesregierung nennt Verhalten bei Corona-Demo "inakzeptabel"

Das Bundeskanzleramt hat die Verstöße gegen geltende Corona-Regeln bei der Demonstration in Berlin am Wochenende scharf verurteilt. "Friedliche Demonstrationen sind natürlich auch in dieser schwierigen Zeit wichtig, um Meinungen öffentlich vertreten zu können", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Aber das Verhalten vieler Teilnehmer sei "inakzeptabel", "in keinster Weise gerechtfertigt" und nutze das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus.

Scharfe Kritik an Berlin nach Corona-Demonstration

Die Kommunen haben massive Kritik am Land Berlin und seinen Umgang der Corona-Demonstration vom Wochenende geübt. "Ich verstehe nicht, warum Berlin nicht viel schärfere Auflagen für die Demonstration erlassen hat", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, bei einem Videointerview der Bild-Zeitung. Bei allem, was man sehe, etwa an Negativbeispielen von feiernden Jugendlichen, gehe es immer um Berlin - "aber Berlin ist nicht Deutschland", so Landsberg.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 52,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli PROG: 52,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 52,3

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 51,9

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 51

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni bei 47,5

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 53,3

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 53,6

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni war 50,1

