Woche 32/20Dienstag, 04.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong UnGroßbritannien 2018(weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:13.35 ZDF-HistoryPearl HarborDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 201716.35 Geheime Unterwelten der SSWunderwaffen und VersteckeDeutschland 201917.20 Geheime Unterwelten der SSDas Geheimnis von StechoviceDeutschland 201918.05 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 2012(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 202021.40 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 202022.15 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 202023.00 Ermittler!Lösung im LaborDeutschland 201823.30 Ermittler!Frauen im VisierDeutschland 201923.55 Ermittler!Verhängnisvoller EinbruchDeutschland 20190.25 heute journal0.50 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 20191.35 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 20192.20 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 20193.05 Die PyramidenDahschur - Fantastische EntdeckungenFrankreich 20193.50 Die PyramidenGizeh - Die letzten GeheimnisseFrankreich 20194.35 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 2019