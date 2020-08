Mainz (ots) -Dienstag, 4. August 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerReisetipp Lautertal - Sehenswertes auf der Schwäbischen AlbZahnreinigung ohne Profi - Was taugen die Gadgets für zu Hause?Türkische Urlaubsküche - Armin Roßmeier live im StudioGast:Ralf Bauer, SchauspielerDienstag, 4. August 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Andrea BallschuhGemeinsame Kontrollen an der Grenze - Deutsch-niederländisches TeamExpedition: "Wir bleiben hier" (7) - Leben in altem GemäuerDer Traum vom Auswandern - Deutsche Kiterin auf MallorcaDienstag, 4. August 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhDer Traum vom Auswandern - Restaurantbesitzer Wolfgang auf IbizaDienstag, 4. August 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMeghan wird 39 - Geburtstag weit weg vom KönigshausPromis stehen zu ihren Makeln - Instagram-Fotos ohne Filter im Trend Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4669229