FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und die Jahresprognose ausgesetzt. Der operative Konzerngewinn brach in den Monaten April bis Juni bei rückläufigen Einnahmen um 37 Prozent auf 103 Millionen Euro ein, wie der Essener Konzern mitteilte.

Ursächlich dafür war vornehmlich der spanische Autobahnbetreiber Abertis, an dem Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist. Dessen Umsätze brachen infolge von Lockdown und rückläufigem Verkehrsaufkommen ein, das Hochtief-Ergebnis wurde entsprechend geschmälert. Ohne Abertis ging der Hochtief-Gewinn nur um 8,1 Prozent zurück.

Der Umsatz sank in den Monaten April bis Juni währungsbereinigt um 7,7 Prozent auf 5,79 Milliarden Euro. Das Neugeschäft im zweiten Quartal sank um 21,7 Prozent auf 5,85 Milliarden Euro. Gleichwohl lag der Auftragsbestand Ende Juni mit 50,2 Milliarden Euro um 1,6 Prozent über dem Vorjahreswert.

Covid-19 verzögere Vergabeprozesse für neue Projekte und verlangsame den Umsatzeingang. Die Prognose für 2020 will Hochtief aktualisieren, wenn die Folgen der Pandemie besser absehbar sind. Zuletzt hatte der Essener Konzern einen operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 690 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Nach dem ersten Halbjahr sind davon 226,8 Millionen Euro erreicht.

Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 809 Millionen Euro für den Rückzug aus dem Nahost-Geschäft mit der Enkelgesellschaft BIC Contracting (BICC) haben Hochtief zur Jahresmitte eine Nettofinanzverschuldung von 365 Millionen Euro eingetragen - der Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ging um 301 Millionen auf 165 Millionen Euro zurück.

Die australische Hochtief-Tochter Cimic versucht derzeit, ihre Minderheitsbeteiligung an der in Dubai beheimateten kriselnden Baugesellschaft BIC Contracting oder Teile davon loszuschlagen. Eine hohe Wertberichtigung schlug im vergangenen Jahr bis auf das Hochtief-Ergebnis durch.

Mit dem Investor Elliott will Cimic in wenigen Wochen eine 50-prozentige Beteiligung an ihrem Bergbaudienstleister Thiess vereinbaren. Thiess bekäme dadurch weiteres Kapital zur Expansion der Geschäfte, erklärte Hochtief. Die Bilanz von Cimic würde gestärkt. Hochtief hält 76,7 Prozent an dem australischen Baukonzern.

