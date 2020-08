BERLIN (Dow Jones)--Wegen Nachlässigkeiten beim Tragen des Mund-Nase-Schutzes in Zügen hat der Bund den Druck auf die Deutsche Bahn erhöht. Das Bundesverkehrsministerium habe das Unternehmen in einem Schreiben aufgefordert, "dass die DB strikt auf die Einhaltung der Maskenpflicht achtet", teilte das Ressort von Andreas Scheuer (CSU) in Berlin mit. "Die DB muss sicherstellen, dass die Maßnahmen greifen und konsequent umgesetzt werden." Über die Einhaltung der Maßnahmen soll der Konzern nun regelmäßig Bericht erstatten.

Masken-Verweigerern droht im schlimmsten Fall der Rauswurf aus der Bahn. Um diese Maßnahme durchzusetzen, gebe es bereits eine Vereinbarung zwischen dem Konzern und der Bundespolizei, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Laut dem Ressort erhalten Reisende ohne Maske bei den DB-Mitarbeitern am Bahnhof kostenlose Einweg-Modelle, auch im Zug könnten Masken gekauft werden.

In der vergangenen Woche hatte Bahnchef Richard Lutz noch betont, dass es mit Blick auf die Corona-Maßnahmen "klare Anweisungen" an die Mitarbeiter gebe. Die Bahn steht bereits länger in der Kritik, die Maskenpflicht nicht konsequent genug durchzusetzen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.