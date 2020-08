Köln (ots) - 1LIVE Moderator Malte Völz ist der personifizierte Grenzwert. Er kann nicht balancieren, tut es aber trotzdem ab dem 7. August regelmäßig - auf der Grenze des guten Geschmacks und auf dem Instagram-Kanal von 1LIVE.Promis, Politiker, Musiker, irgendwelche Menschen - bei 1LIVE VORSICHT, VÖLZ! DIE EINZIG WAHRE INSTA-SHOW tummelt sich alles, was sich tummeln und ein Handy halten kann. Inhaltlich seziert Malte Völz, studierter Social Media Chirurg, am Ende jeder Woche das Tun und Schaffen prominenter Instagram-User und ordnet die Befunde ein. Ganz wichtig für absehbaren Ärger: VORSICHT, VÖLZ! ist ein Comedy-Format. Diese Info wüsste Malte Völz gern vorab in der Welt, bevor er frühzeitig seine Koffer packen muss.Malte liebt die Aufmerksamkeit und wirft einen Blick auf die Menschen, denen es genauso geht. Instagram, das ist Maltes Ding. "freumich auf die fakewelt", frohlockt der Wahl-Kölner, der diese Bekanntmachung nutzen möchte, um dem Stolz seiner Eltern Grenzen zu setzen: "Legt euch bitte keinen Account an. Bitte!"1LIVE VORSICHT VÖLZ - DIE EINZIG WAHRE INSTA-SHOW gibt es ab dem 7. August immer freitags auf dem 1LIVE Instagram-Kanal und im Radioprogramm von 1LIVE.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:Stephanie NoackWDR KommunikationTelefon 0221 220 7122stephanie.noack-brinkmann@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4669326