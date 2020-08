Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Siemens Healthineers. Der Medizinkonzern will sein Geschäft mit der Krebsforschung und -therapie durch eine milliardenschwere Übernahme deutlich ausbauen. Bei den Verkäufen steht das Papier von MTU im Fokus der Investoren. Nachdem sich MTU bereits am Freitag zur Gesamtjahresprognose geäußert hatte, stehen heute die Zahlen für das 1. Quartal an. Wegen der Corona-Krise sind Gewinn und Umsatz des Triebwerksbauers eingebrochen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv