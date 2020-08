… neu justiert und im Bild erscheint der nächste Elektrofahrzeug-Aspirant: LORDSTOWN MOTORS. Der Entwickler des Pickup-Trucks "Endurance" will mit Hilfe einer schon börsennotierten Hülle (DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP.) im Q4 auf den Kurszettel. Vorgesehenes Nasdaq-Kürzel: "RIDE".



Aus den bisherigen Daten ergibt sich eine Bewertung mit 1,6 Mrd. $. Zufließende 675 Mio. $ sollen die Produktion des Endurance ab Sommer 2021 ermöglichen. Namensgebend ist Lordstown im US-Bundesstaat Ohio, ein Standort des Autokonzerns GENERAL MOTORS. Dortige Fertigungslinien hatte LORDSTOWN MOTORS im November 2019 übernommen, um sie später leicht modifiziert für die eigene Produktion zu nutzen. Seit Vorstellung des innovativen Prototyps (Antrieb durch vier Motoren in den Rädern) am 25. Juni sind laut Unternehmen 27.000 Vorbestellungen eingegangen, was einem Umsatz von 1,4 Mrd. $ entspreche, so das Management.



Auch schon Elektrofahrzeug-Spezialist NIKOLA MOTORS hatte sich die Mühen des gewöhnlichen Börsengangs erspart und war in eine bereits börsennotierte Hülle (VECTO IQ) hineingeschlüpft.



Die Aktie von DIAMONDPEAK legt im US-Handelt aktuell um 13 % zu und notiert bei 11,58 $.



