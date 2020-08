WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Juni überraschend gesunken. Gegenüber dem Vormonat fielen sie um 0,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet. Bereits im Vormonat waren die Bauausgaben um revidierte 1,7 Prozent gefallen, nachdem zunächst ein Rückgang von 2,1 Prozent ermittelt worden war./jsl/he

