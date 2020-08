NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie hat im Juli an Dynamik gewonnen und hat die Wachstumsschwelle übersprungen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,9 von 49,8 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,3 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Obwohl der IHS-Markit-Index die stärkste Expansion des verarbeitenden Gewerbes seit Januar anzeigt, ist er nach wie vor besorgniserregend schwach", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Ein Großteil der jüngsten Produktionssteigerung scheint lediglich auf die Wiederaufnahme der Arbeit in den Fabriken zurückzuführen zu sein und nicht auf einen Aufschwung der Nachfrage."

Das Wachstum der Auftragseingänge sei nach wie vor gering, und die Auftragsbestände gingen weiter zurück, was stark auf den Aufbau von Überkapazitäten hindeute, fügte Williamson hinzu.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

