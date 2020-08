First Eagle Investment Management, LLC ("First Eagle") freut sich, Pläne zur Eröffnung einer Niederlassung von First Eagle Investment Management Ltd. in München bekannt zu geben, über die das Unternehmen internationale Großhandelskunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie in anderen Nicht-US-Domizilen betreuen wird. Matthieu Louanges, der am 3. August als Leiter des internationalen Großhandelsgeschäfts zu First Eagle wechselt, wird die Münchner Niederlassung leiten. Louanges wird direkt vor Ort in München die dortige offizielle, für Ende 2020 erwartete Eröffnung der Niederlassung von First Eagle vorbereiten.

"First Eagle hat seinen Ursprung in Deutschland, und wir freuen uns, unsere lokale Präsenz dort nach mehr als 80 Jahren Abwesenheit wiederherzustellen", so Mehdi Mahmud, President and Chief Executive Officer von First Eagle. "Arnhold und S. Bleichroeder, das Vorgängerunternehmen von First Eagle, entstand durch die Fusion von zwei berühmten deutschen Banken: Die 1803 gegründete, in Berlin ansässige Bank S. Bleichroeder und die in Dresden ansässige, 1864 gegründete Bank Gebr. Arnhold. Die europäischen Wurzeln von First Eagle reichen weit zurück, und der Plan, eine Niederlassung in Kontinentaleuropa zu eröffnen, fühlt sich wie eine Art Heimkehr an. Unter der Leitung von Matthieu, der über umfassende Erfahrung in der Arbeit mit internationalen Kunden und im Aufbau sowie der Verwaltung multinationaler Franchiseunternehmen verfügt, wird unser Standort in München dazu beitragen, unsere Partnerschaft mit Amundi Asset Management zu stärken und unseren Kundenservice für Kunden außerhalb der USA weltweit zu verbessern."

Louanges und sein Team mit Sitz in München und New York werden für den internationalen Großhandelsvertrieb von First Eagle verantwortlich sein, zu dem auch die Vertriebspartnerschaft mit Amundi Asset Management gehört. Die Europäische Union und der europäische Kontinent werden weiterhin Schlüsselelemente des internationalen Geschäfts von First Eagle darstellen, und das Unternehmen geht davon aus, dass Asien und Südamerika besonders wichtige Wachstumsregionen für das Unternehmen sein werden. Louanges ist Mahmud unterstellt und tritt dem Management Committee von First Eagle bei. Damit ist zum ersten Mal ist ein Mitglied des Vorstands außerhalb der USA ansässig, um das Engagement des Unternehmens im internationalen Geschäft zu stärken.

Der binationale Louanges mit französischen und deutschen Wurzeln wechselt zu First Eagle nach mehr als 20 Jahren Tätigkeit für PIMCO, wo er eine der ranghöchsten Positionen im EMEA-Franchise von PIMCO innehatte. Als Managing Director leitete er zuletzt die globalen Beziehungen des Unternehmens zur Allianz. Zu einem früheren Zeitpunkt seiner Tätigkeit für PIMCO baute Louanges den EMEA-Versicherungskanal des Unternehmens auf, der sich im Laufe der Zeit zu einer umfangreichen Gruppe von Finanzinstituten entwickelte. Zudem hatte er weitreichende Verantwortung für das Geschäft von PIMCO in der Schweiz und Frankreich sowie für das EMEA-Team für Kundenlösungen. Nach der Übernahme von PIMCO durch die Allianz im Jahr 2000 wechselte Louanges als Portfoliomanager für Investmentfonds und institutionelle Mandate zu PIMCO, wo er eine ähnliche Rolle innehatte.

"Ich bin sehr stolz, First Eagle Investment Management beizutreten und Mitglied des Verwaltungsausschusses zu werden", erklärte Louanges. "Obwohl das Anlageangebot von First Eagle angesichts des zunehmend unsicheren Wirtschafts- und Marktumfelds weltweit bereits einen umfassenden Kundenstamm hat, besteht nach wie vor eine starke Nachfrage nach Lösungen, die das Potenzial für attraktive Renditen mit dem Schutz vor Kursverlusten über volle Marktzyklen hinweg kombinieren. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Mehdi und den übrigen neuen Kollegen, um die bewährten, differenzierten Anlagelösungen von First Eagle für internationale Kunden zugänglich zu machen und unsere wichtige Partnerschaft mit Amundi Asset Management zu unterstützen."

Louanges tritt die Nachfolge von Robert H. Hackney jr. an, der mit 25 Jahren Tätigkeit für First Eagle zu den Veteranen des Unternehmens zählt. Hackney bleibt im Unternehmen, um zunächst die Leitung des internationalen Großhandelsvertriebsgeschäfts an Louanges zu übertragen, anschließend als Berater für Mahmud zu fungieren und das Führungsteam der Firma bei strategischen Initiativen zu unterstützen. "Roberts Führungsqualitäten waren entscheidend für den Erfolg unserer Partnerschaft mit Amundi Asset Management und unseres internationalen Großhandelsgeschäfts. Wir haben im Laufe der Jahre erheblich von seiner ausgeprägten strategischen Perspektive profitiert, und ich freue mich auf seine fortgesetzte Beratung bei der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens", ergänzte Mahmud.

