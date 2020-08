Essen (ots) - Qualität, die überzeugt: Gleich zwei Produkte von ALDI Nord erzielen im Rahmen der aktuellsten ÖKO-TEST Untersuchungen sehr gute Ergebnisse. Dazu zählen ein Rasierschaum und das Recycling Toilettenpapier von ALDI. Auch das Bio-Apfelmus des Discounters überzeugte mit dem Testergebnis "Gut".Ombia Man Classic Rasierschaum:Jeweils zehn verschiedene Rasierschäume und Rasiergele wurden von OKÖ-TEST untersucht. Dabei wurden die Rasiermittel untern anderem auf allergene Duftstoffe, synthetische Polymere und PEG-Derivate geprüft. Letztere machen die Haut durchlässiger für Schad- und Fremdstoffe. Der "Ombia Man Classic Rasierschaum" von ALDI Nord erhielt im Rahmen der Tests das Qualitätsurteil "Sehr Gut": Der ALDI Rasierschaum kommt ohne den Einsatz von PEG aus, ist sanft zur Haut und überzeugte vor allem in der Kategorie "Inhaltsstoffe". Auch der Preis des Discounter Produkts ist mit 0,57 Euro pro 200 Milliliter unschlagbar.Kokett Recycling Toilettenpapier:Toilettenpapier aus Altpapier ist nicht nur umweltfreundlich sondern steht Papier aus Primärfasern auch in nichts nach. So zum Beispiel das "Kokett Recycling Toilettenpapier" von ALDI Nord. Das Papier besteht zu 100 Prozent aus Recyclingfasern und ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. Von ÖKO-TEST erhielt das Recycelte Toilettenpapier von ALDI das Testurteil "Sehr Gut". Insgesamt 20 verschiedene Toilettenpapiere wurden auf Alltagstauglichkeit, Beschaffenheit, Problemstoffe und Herkunft des verwendeten Altpapiers geprüft. Nur sechs Produkte überzeugten mit sehr guten Ergebnissen - so auch das ALDI Toilettenpapier, das mit 0,27 Euro pro 200 Blatt auch preislich ganz weit vorn liegt.GUT BIO Apfelmus:Zwölf verschiedene Sorten Apfelmus hat OKÖ-TEST unter die Lupe genommen. Um die Frische der verwendeten Äpfel zu untersuchen, wurden die Produkte unter anderem auf Ergosterol untersucht, ein Stoff, der in Schimmelpilzen vorkommt. Darüber hinaus wurden die Sorten auf Pestizide und Wachstumsemulgatoren geprüft. Dabei erhielt das Apfelmus der Marke "GUT BIO" von ALDI Nord das Testergebnis "Gut". Das Bio-Mus von ALDI punktet zudem mit einem günstigen Preis von 1,93 Euro pro 700 Gramm.Bildmaterial sowie die Pressemitteilung zum Download finden Sie unter folgendem Link:http://ots.de/amXnXYWeitere ausgezeichnete Produkte von ALDI Nord:aldi-nord.de/produkte/ausgezeichnete-qualitaet.html (https://www.aldi-nord.de/produkte/ausgezeichnete-qualitaet.html)Pressekontakt:presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/4669520