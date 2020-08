FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Fall eines Scheiterns der milliardenschweren Übernahme von Varian Medical Systems durch Siemens Healthineers muss der jeweils Verantwortliche unter Umständen eine hohe Entschädigung an den jeweils anderen zahlen. Aus einer Pflichtmitteilung des kalifornischen Strahlentherapie-Spezialisten geht hervor, dass Varion eine Termination Fee in Höhe von 450 Millionen Dollar an die Siemens-Tochter zahlen müsste, sollte das Unternehmen den Deal platzen lassen und sich etwa für ein höheres Angebot eines Dritten entscheiden.

Läge die Verantwortung für ein Scheitern dagegen bei Siemens Healthineers, müsste das Unternehmen aus Erlangen mindestens 450 Millionen Dollar - unter bestimmten Umständen sogar 925 Millionen Dollar - an Varian zahlen. Dabei geht es darum, binnen eines Jahres oder maximal bis zum 2. Dezember die erforderliche Freigabe bei allen Regulierern zu erlangen.

Siemens Healthineers will Varian mit Zustimmung des Managements für 16,4 Milliarden Dollar kaufen, wie beide Seiten am Sonntag mitteilten.

