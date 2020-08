TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das erste Halbjahr und passt Prognose für 2020 anDGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das erste Halbjahr und passt Prognose für 2020 an03.08.2020 / 18:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 03. August 2020TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für das erste Halbjahr und passt Prognose für 2020 anAuf Basis der vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2020 erzielte die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009) ("TTL AG", "TTL") ein Konzernergebnis von 1,3 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro).Die Umsatzerlöse aus Managementleistungen für Beteiligungsunternehmen stiegen zwar im ersten Halbjahr auf 2,6 Mio. Euro an (Vorjahr 0,3 Mio. Euro). Gleichzeitig ging jedoch das Beteiligungsergebnis auf 0,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro inkl. stiller Beteiligung) zurück. Das Beteiligungsergebnis im ersten Halbjahr des Vorjahres war maßgeblich von den Erträgen im Zusammenhang mit der im Juni 2019 verkauften Beteiligung an der GEG German Estate Group geprägt. Die Erträge in 2020 resultieren hingegen aus der at-Equity-Bilanzierung des im ersten Halbjahr 2020 aufgestockten Anteils an der DIC Asset AG.Für das zweite Halbjahr zeichnet sich aus Sicht der TTL AG eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland ab. Vor diesem Hintergrund prüft die TTL mehrere attraktive Investitionsmöglichkeiten in Beteiligungprojekte und Portfolios. Angesicht der Unsicherheiten über die Stabilität der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland hat die TTL ihre Prognose aktualisiert und erwartet nun für das Jahr 2020 ein Konzernergebnis von 2,6 Mio. Euro und ein Beteiligungsergebnis von 2,0 Mio. Euro.Der Halbjahresbericht der TTL AG wird am 17. August veröffentlicht.Mitteilende PersonTheo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.deAnsprechpartner für Investoren und PresseAnnette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de03.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1108647Ende der Mitteilung DGAP News-Service1108647 03.08.2020 CET/CEST