INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.248,28 +2,33% -13,27% Stoxx50 2.972,45 +2,04% -12,65% DAX 12.646,98 +2,71% -4,54% FTSE 6.032,85 +2,29% -21,81% CAC 4.875,93 +1,93% -18,44% DJIA 26.662,07 +0,88% -6,57% S&P-500 3.296,77 +0,78% +2,04% Nasdaq-Comp. 10.903,67 +1,47% +21,52% Nasdaq-100 11.063,72 +1,45% +26,69% Nikkei-225 22.195,38 +2,24% -6,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,27% -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,86 40,27 +1,5% 0,59 -29,3% Brent/ICE 44,13 43,52 +1,4% 0,61 -28,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.969,15 1.976,09 -0,4% -6,94 +29,8% Silber (Spot) 24,22 24,39 -0,7% -0,17 +35,7% Platin (Spot) 913,38 901,98 +1,3% +11,40 -5,4% Kupfer-Future 2,91 2,86 +1,7% +0,05 +3,1%

Der steigende Greenback belastet den Goldpreis. Allerdings hatte das Edelmetall bei 1.988 Dollar ein weiteres Allzeithoch markiert, Händler sprechen daher auch von Gewinnmitnahmen und damit von einem gängigen Muster nach Rekordständen. Die Aussichten blieben für Gold aussichtsreich, heißt es im Handel.

FINANZMARKT USA

Deutlich im Plus zeigen sich die US-Aktienmärkte im Verlauf, nachdem heimische Konjunkturdaten überraschend gut ausgefallen sind. Zudem wurde in den USA die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit einer Woche vermeldet. Die Verlängerung der Coronahilfen in den USA ist zwar noch immer nicht unter Dach und Fach. Allerdings gibt es hier Fortschritte bei den Verhandlungen. Der Nasdaq-Composite markierte ein neues Rekordhoch. Dass die Lage der US-Wirtschaft vielleicht doch nicht so düster ist wie gedacht, zeigen Daten zur heimischen Industrie. Der vom ISM ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg deutlich stärker in den expansiven Bereich als erwartet. Microsoft klettern um 4,3 Prozent. Der Software-Gigant hat Interesse angemeldet, Teile der in der Kritik stehenden App Tiktok von der chinesischen ByteDance zu erwerben. Siemens Healthineers will Varian Medical Systems übernehmen. Varian schießen um 21,8 Prozent in die Höhe. Marathon Petroleum geben anfängliche Gewinne ab und notieren 0,4 Prozent niedriger. Die Gesellschaft veräußert ihre Tankstellenkette Speedway an 7-Eleven für 21 Milliarden Dollar, berichtete aber auch von einer geringeren Kraftstoffnachfrage.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Den fundamentalen Treiber bildeten Einkaufsmanagerindizes, die auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem Lockdown hindeuteten. So stieg in China der Caixin-PMI weiter an. Auch in Japan erholten sich Daten. Aber auch in Europa überraschten die PMI. Im Handel war mit Blick auf das Börsenplus auch von Mittelzuflüssen zu Monatsbeginn die Rede gewesen. Siemens Healthineers gaben 9 Prozent nach. Hier standen weniger die Geschäftszahlen im Blick als die geplante Übernahme von Varian Medical System. Um 22 Prozent haussierten Nordex. Der Windturbinenhersteller plant den Verkauf seines europäischen Projektentwicklungs-Portfolios an RWE. RWE legten um 2,6 Prozent zu. Um 12 Prozent nach oben ging es für Varta. Kurstreiber waren Hoffnungen, dass Varta demnächst auch Akkus für Elektrofahrzeuge herstellen könnte. Morphosys legten um 7,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen in den USA eine erste Zulassung für Monjuvi erhalten hatte. Trotz Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen gaben MTU Aero um 5,5 Prozent nach. Allerdings hatte die Aktie bereits am Freitag gut im Markt gelegen. Als "enttäuschend" bezeichneten Händler die Geschäftszahlen von Heineken (minus 2 Prozent). Ferrari gewannen nach etwas besseren Geschäftszahlen 3,9 Prozent. Societe Generale verloren nach einem hohen Nettoverlust um 0,6 Prozent. HSBC büßten nach Zahlenausweis 2,9 Prozent ein. Grund waren eine hohe Risikovorsorge und Abschreibungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Uhr Fr, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1750 -0,23% 1,1758 1,1808 +4,8% EUR/JPY 124,70 +0,05% 124,55 125,01 +2,3% EUR/CHF 1,0805 +0,39% 1,0778 1,0769 -0,5% EUR/GBP 0,8996 -0,07% 0,8993 0,9000 +6,3% USD/JPY 106,12 +0,28% 105,93 105,86 -2,4% GBP/USD 1,3061 -0,17% 1,3075 1,3119 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,9820 -0,13% 6,9785 6,9834 +0,2% Bitcoin BTC/USD 11.447,01 +2,83% 11.201,51 11.418,76 +58,8%

Der Dollar erholt sich weiter von seinem Zweijahrestief am Freitag. Der ICE-Dollarindex steigt um 0,4 Prozent - beflügelt von der Hoffnung auf eine Einigung im Streit um die Coronahilfen. Sollte die US-Politik hier jedoch keine schnelle Lösung finden, könnte der Dollar seine vorangegangene Talfahrt wieder aufnehmen, warnen Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kein einheitlicher Trend hat sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Montag herausgeschält. Gute heimische Konjunkturdaten stützten den Markt in Schanghai, während die neuerliche Verschärfung bei den Spannungen mit den USA dort noch nicht mit Wucht durchzuschlagen schien. US-Präsident Donald Trump will von der in Peking ansässigen Bytedance Ltd verlangen, ihre Beteiligung an Tiktok zu verkaufen. Die beliebte Video-Sharing-App werde von US-Beamten als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft. An der Börse in Tokio stützte ein am Freitag unter Druck geratener Yen die Aktienkurse. Zudem hat eine Reihe von E-Commerce-Gesellschaften mit starken Quartalszahlen überzeugt. Seven & i Holdings fielen um gut 7 Prozent, der Betreiber der 7-Eleven-Kette will das Tankstellennetz von Marathon Petroleum für 21 Milliarden Dollar übernehmen. Dies ließ den Dollar gegen den Yen noch weiter anziehen, da über weitere Übernahmen von US-Unternehmen spekuliert wurde. Zudem zeigten sich Takeda Pharmaceutical 3,3 Prozent fester, nachdem das Pharmaunternehmen die Erwartungen geschlagen hatte. Der Schanghaier Markt profitierte vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für die Produktion im Juli, der noch stärker ausfiel als das ohnehin starke offizielle Pendant vom Freitag. Etwas trüber sieht es in Hongkong aus, wo der Markt nachgab und insbesondere Bankenwerte belasteten. KGI Securities geht davon aus, das der Markt noch längere Zeit konsolidieren könne. HSBC verloren 4 Prozent. Die Großbank hat wegen einer deutlich höheren Risikovorsorge für faule Kredite im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch erlitten. Der südkoreanische Markt in Seoul pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten. Während Pharmawerte und Schiffsbauunternehmen leichter schlossen, kauften Anleger Aktien von Batterieproduzenten und Internetgesellschaften.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Commerzbank-Aufsichtsrat wählt Vetter zum Vorsitzenden

Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat Hans-Jörg Vetter auf seiner Sitzung zum neuen künftigen Vorsitzenden gewählt. Der frühere Chef der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) folgt damit auf Stefan Schmittmann, der nach seinem Rücktritt Anfang Juli am heutigen Montag aus Gremium ausscheidet. Bevor er seine Tätigkeit aufnehmen kann, muss Vetter zunächst gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt werden. Damit werde in den nächsten Tagen gerechnet, wie die Commerzbank mitteilte. So lange dürfte der stellvertretende Vorsitzende Uwe Tschäge das Kontrollgremium führen.

Siemens Healthineers und Varian vereinbaren hohe Strafzahlungen

Für den Fall eines Scheiterns der milliardenschweren Übernahme von Varian Medical Systems durch Siemens Healthineers muss der jeweils Verantwortliche unter Umständen eine hohe Entschädigung an den jeweils anderen zahlen. Aus einer Pflichtmitteilung des kalifornischen Strahlentherapie-Spezialisten geht hervor, dass Varion eine Termination Fee in Höhe von 450 Millionen Dollar an die Siemens-Tochter zahlen müsste, sollte das Unternehmen den Deal platzen lassen und sich etwa für ein höheres Angebot eines Dritten entscheiden.

Bund erhöht bei Maskenpflicht Druck auf die Bahn

Wegen Nachlässigkeiten beim Tragen des Mund-Nase-Schutzes in Zügen hat der Bund den Druck auf die Deutsche Bahn erhöht. Das Bundesverkehrsministerium habe das Unternehmen in einem Schreiben aufgefordert, "dass die DB strikt auf die Einhaltung der Maskenpflicht achtet", teilte das Ressort von Andreas Scheuer (CSU) in Berlin mit. "Die DB muss sicherstellen, dass die Maßnahmen greifen und konsequent umgesetzt werden." Über die Einhaltung der Maßnahmen soll der Konzern nun regelmäßig Bericht erstatten.

Elmos Semiconductor sieht Wendepunkt im laufenden Quartal

Elmos Semiconductor hat im zweiten Quartal die Corona-Pandemie zu schaffen gemacht und deutlich weniger verdient. Das im SDAX gelistete Unternehmen sieht aufgrund der Entwicklung beim Auftragseingang und der Kundenrückmeldung aber den Wendepunkt im laufenden dritten Quartal.

Vier weitere Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin bleiben erhalten

In Berlin sollen vier weitere Häuser des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhalten bleiben: Der Senat habe sich mit dem Eigentümer, der Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko, in einer Absichtserklärung auf ein "Gesamtpaket zur gemeinsamen Zukunft" verständigt, teilte Berlins Regierung am Montag mit. Die Vermieter hätten "umfangreiche Zugeständnisse angekündigt". Die Gewerkschaft Verdi reagierte erfreut: So blieben etwa 500 Arbeitsplätze erhalten.

Hochtief-Gewinn bricht um 37 Prozent ein - Prognose ausgesetzt

Hochtief hat vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und die Jahresprognose ausgesetzt. Der operative Konzerngewinn brach in den Monaten April bis Juni bei rückläufigen Einnahmen um 37 Prozent auf 103 Millionen Euro ein, wie der Essener Konzern mitteilte. Ursächlich dafür war vornehmlich der spanische Autobahnbetreiber Abertis, an dem Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist. Ohne Abertis ging der Hochtief-Gewinn nur um 8,1 Prozent zurück.

Holidaycheck plant Personalabbau zur Kostensenkung

Holidaycheck hat aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen deutlichen Personalabbau als Teil eines umfassenden Sparprogramms angekündigt. Das Unternehmen aus München will bis Ende 2020 die Stellen von voraussichtlich 100 Mitarbeitern streichen, rund 20 Prozent der Gesamtbelegschaft, teilte Holidaycheck mit.

Eli Lilly startet Studie mit Corona-Medikament

Eli Lilly & Co will mit einer klinischen Studie herausfinden, ob ein Wirkstoff in Pflegeheimen vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus schützen kann. Getestet werde ein Antikörper in Altenheimen, in denen jüngst Fälle von Covid-19 diagnostiziert wurden, teilte der Pharmakonzern mit.

Ferrari bestätigt trotz Gewinneinbruch Jahresprognose

Ferrari hat im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise nur noch 9 Millionen Euro verdient, deutlich weniger als die 184 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT sei um 90 Prozent auf 23 Millionen Euro eingebrochen, teilte das italienische Unternehmen mit. Der Umsatz reduzierte sich um 42 Prozent auf 571 Millionen Euro. Das war zum Teil auf die Produktionsunterbrechungen während des Lockdowns zurückzuführen, der die Auslieferungen von Neuwagen und Ersatzteilen beschränkte.

Sanofi-Strafverfahren in Frankreich wegen Missbildungen bei Babys ausgeweitet

Nach tausenden Fällen von Missbildungen bei Neugeborenen durch ein Epilepsie-Medikament sowie einigen Todesfällen bei Babys hat die französische Justiz ihr Strafverfahren gegen den Pharmakonzern Sanofi ausgeweitet. Außer den seit Februar laufenden Ermittlungen wegen "schwerer Irreführung" und "fahrlässiger Körperverletzung" ermittle sie nun auch wegen "fahrlässiger Tötung", erklärte Sanofi am Montag gegenüber AFP und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung Le Monde.

