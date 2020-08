Den vollständigen Artikel lesen ...

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Vereinigten Staaten wird im dritten Quartal 2020 voraussichtlich um 19,6% wachsen, so der jüngste Bericht der Federal Reserve Bank of Atlanta GDPNow vom Montag. Marktreaktion Der US-Dollar-Index konsolidiert seine Tagesgewinne nach dem Bericht und wurde zuletzt 0,2% im Plus bei 93,64 gehandelt.