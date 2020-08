Der USD/CHF steigt bereits den zweiten Tag in Folge - Steigende Renditen in den USA helfen dem USD am Montag an Stärke zu gewinnen - Der ISM Manufacturing PMI in den USA entwickelte sich im Juli besser als erwartet - Der USD/CHF sank am Freitag mit 0,9056 auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2015, erholte sich jedoch entscheidend und schloss den ...

