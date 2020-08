Heather Malloy wird CFO bei OpenGate

OpenGate Capital, eine weltweit tätige Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass ihr Führungsteam um Heather Malloy erweitert wurde, die heute als Chief Financial Officer im Büro in Los Angeles der Firma beigetreten ist.

Malloy ist eine fest angestellte Führungskraft im Bereich Private-Equity-Finanzierung mit einer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Unternehmensstrategie, -strukturierung und -systeme. Sie hat Erfahrung mit Control Buyouts, Senior-, Junior- und Mezzanine-Fremdkapital, strukturierten Finanzierungen und durch Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere. Bevor sie zu OpenGate kam, war Malloy Unternehmensberaterin bei Riva Ridge Management, und zuvor war sie sechs Jahre lang als Chief Operating Officer und Chief Financial Officer bei Strattam Capital tätig. In ihrer Funktion bei OpenGate Capital ist Malloy für die finanziellen und administrativen Angelegenheiten von OpenGate Capital, die von OpenGate verwalteten Fonds und die Finanzaufsicht über die globalen Portfoliounternehmen von OpenGate verantwortlich.

Andrew Nikou, Gründer und Chief Executive Officer von OpenGate, erklärte: "Bei der weiteren Entwicklung von OpenGate konzentrieren wir uns darauf, auf unseren etablierten, institutionalisierten Prozessen aufzubauen und die Reichweite unserer Investitionen in unseren Kernmärkten in Nordamerika und Europa zu steigern. Wir skalieren unsere Organisation für Wachstum, während wir die "One-Team"-Kultur unseres Unternehmens aufrechterhalten. Die Aufnahme von Heather Malloy stellt für OpenGate eine einzigartige Gelegenheit dar, unsere Strategie voranzutreiben."

Malloy steht für das multikulturelle Team der Firma, bestehend aus 16 Nationalitäten und mehr als 12 verschiedenen Sprachen. Malloy ist Amerikanerin und spricht sowohl Französisch als auch Spanisch.

Malloy erklärte: "Ich freue mich sehr, heute zu OpenGate Capital zu kommen. Da die Firma über eine bewährte Investitionsstrategie, ein globales Portfolio von Investitionen und eine gut etablierte Basis von beschränkt haftenden Teilhabern verfügt, ist dies der optimale Zeitpunkt, um auf den Finanzprozessen aufzubauen, während OpenGate weiter wächst. Ich habe diese neue Rolle mit großer Freude und Ehre übernommen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und dem Investitionsportfolio."

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris.

Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

