Norwegen importierte in der ersten Hälfte dieses Jahres 6% weniger Obst und Gemüse als in der ersten Hälfte von 2019. Die Importe hingen insbesondere im April und Mai hinterher. Im Januar, Februar und März war der Unterschied kleiner. Allerdings gab es im Juni bedeutend mehr Import als in den Vorjahren. Bildquelle: Shutterstock.com Wie Jan Kees Boon von Fruit and Vegetable...

Den vollständigen Artikel lesen ...