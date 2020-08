Wo die Agrarlebensmittelexporte in die Golfregion bereits 2019 gestiegen sind, nahmen die Exporte in den ersten vier Monaten dieses Jahres noch mehr zu. Das trifft insbesondere für Obst und Gemüse mit einem Wert von 416,2 Millionen EUR (28% der Gesamtexporte) zu, teilweise infolge der Covid-19-Pandemie. Es waren die Produkte, die am meisten exportiert wurden. Bildquelle:...

