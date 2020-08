Der altehrwürdige Dow Jones-Index wird zum Monatsende eine weitreichende Änderung erfahren: Der im Index gelistete Techriese Apple hat einen zuletzt selten gewordenen Aktiensplit angekündigt, was dem Leitindex der USA deutliche Veränderungen bescheren dürfte.? Apple mit 1:4 Aktiensplit? Fünfter Aktiensplit in der Apple-Geschichte? Kursindex Dow Jones dürfte unter der Maßnahme leidenNach einem Rekordquartal hat der iPhone-Hersteller Apple in der vergangenen Woche einen Aktiensplit ...

