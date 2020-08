The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B049382 UNICR.BK AUS. 13-20 131 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0288977520 NIEDEROEST. 15-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0HT32 DEKA USD FESTZINS 16/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0HT57 DEKA NOK FESTZINS 16/20 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000DK0RFQ1 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA US37045VAM28 GENERAL MOTORS 17/20 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US40428HPV86 HSBC USA 15/20 BD00 BON USD N

CA MMMD XFRA US88579YAQ44 3M CO. 2020 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS0958706862 AIR PROD. CHEM. 13/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1623981641 SHOUGANG GR.CO. 17/20 BD02 BON EUR N

