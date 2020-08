Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1771 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Kursverluste vom Wochenauftakt sind damit vorerst gestoppt.Gegenüber dem Franken legte der Euro leicht auf 1,0802 Franken zu nach 1,0795 Franken am Vorabend und 1,0818 Franken am Montagnachmittag. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...