Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Metro hat im dritten Geschäftsquartal inmitten der coronabedingten Geschäfts- und Restaurantschließungen den operativen Gewinn fast halbiert, der Umsatz sank flächenbereinigt prozentual zweistellig. Der Großhandelskonzern erwartet für das Schlußquartal per Ende September eine Geschäftsentwicklung "annähernd auf Vorjahresniveau" und traut sich nun auch eine Prognose für das Gesamtjahr zu. Das Geschäft habe sich graduell mit der Lockerung der behördlich verordneten Schließungen und strikter Kostenkontrolle im Laufe des dritten Geschäftsquartals verbessert. Für das Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September erwartet der Konzern nun einen Rückgang des Umsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes zwischen 3,5 und 5 Prozent verglichen mit dem vergleichbaren Vorjahreswert von 27,082 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll um 200 bis 250 Millionen Euro niedriger ausfallen als der vergleichbare Vorjahreswert von 1,392 Milliarden Euro. Metro hatte die ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr wegen der unsicheren Auswirkungen der Corona-Krise Anfang April zurückgezogen. Im dritten Geschäftsquartal ging der Umsatz nach den vorab veröffentlichten Zahlen um 17,5 Prozent auf 5,568 Milliarden Euro zurück, das bereinigte EBITDA lag mit 175 Millionen Euro etwa 47 Prozent unterhalb des Vorjahreswertes von 373 Millionen Euro. Der Umsatz war etwas schlechter, der Gewinn etwas besser als von den Analysten im Factset-Konsens geschätzt, erwartet wurde ein Umsatz von 5,59 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 170 Millionen Euro. Die übrigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlicht der Konzern wie geplant am Mittwoch nach Börsenschluss.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 10.403 -3% 11 10.713 EBITDA bereinigt 2.742 +0,4% 11 2.730 Ergebnis nach Steuern/Dritten* -7.908 -- 5 321 Ergebnis je Aktie Core* 1,51 +2% 11 1,48 * fortgeführte Geschäftsbereiche

INFINEON (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19/20 ggVj Zahl 3Q18/19 Gesamtumsatz 2.107 +5% 18 2.015 Segmentergebnis 122 -62% 18 317 Ergebnis nach Steuern/Dritten 10 -96% 18 224 Ergebnis je Aktie 0,00 -100% 18 0,20 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,04 -83% 18 0,23 Umsatz Automotive 822 -7% 18 888 Umsatz Industrial Power Control 353 -1% 18 357 Umsatz Power Management & Multimarket 658 +10% 18 598 Umsatz Digital Security Solutions 272 +63% 18 167 Ergebnis Automotive -55 -- 18 98 Ergebnis Industrial Power Control 43 -22% 18 55 Ergebnis Power Management & Multimarket 108 -26% 18 145 Ergebnis Digital Security Solutions 24 +26% 18 19

HUGO BOSS (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 293 -57% 17 675 EBIT -133 -- 17 80 Ergebnis vor Steuern -143 -- 14 71 Ergebnis nach Steuern/Dritten -110 -- 13 52 Ergebnis je Aktie -1,59 -- 13 0,76

SCHAEFFLER (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 2.204 -39% 15 3.604 EBIT bereinigt -174 -- 15 284 Ergebnis nach Steuern/Dritten -188 -- 3 136 Ergebnis je Vorzugsaktie -0,32 -- 3 0,21

Weitere Termine:

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV

12:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Accor SA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-3,8% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-5,0% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +4,9% gg Vm zuvor: +8,0% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,00-Prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.667,00 0,12 S&P-500-Indikation 3.297,50 -0,04 Nasdaq-100-Indikation 11.065,00 0,03 Nikkei-225 22.558,22 1,63 Schanghai-Composite 3.358,67 -0,28 +/- Ticks Bund -Future 177,39 3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.646,98 2,71 DAX-Future 12.651,50 2,72 XDAX 12.659,34 2,69 MDAX 26.670,76 1,83 TecDAX 3.056,43 1,71 EuroStoxx50 3.248,28 2,33 Stoxx50 2.972,45 2,04 Dow-Jones 26.664,40 0,89 S&P-500-Index 3.294,61 0,72 Nasdaq-Comp. 10.902,80 1,47 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,36 -13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem gut behauptetem Start rechnen Händler am Dienstag. Nach den kräftigen Aufschlägen vom Vortag infolge starker Einkaufsmanager-Indizes ist die gute Laune zwar ungebremst und setzt sich auch in Asien fort. Allerdings müssten die Kursgewinne zunächst noch verdaut werden, heißt es im Handel. Technologiewerte dürften davon unabhängig weiterlaufen, der Nasdaq-Index sprang am Vorabend auf ein neues Rekordhoch. Dazu hängt der Markt weiter im luftleeren Raum beim derzeit wichtigsten Thema - der Fortsetzung der US-Arbeitslosenhilfe. Hier gibt es zwar zuversichtliche Kommentare von US-Politikern, nicht jedoch harte Fakten. US-Präsident Donald Trump denkt derweil immer lauter darüber nach, die Lohnsteuern per Executive Order zu senken, um nicht auf die Zustimmung der Demokraten warten zu müssen. Auch der China-US-Streit spielt hier mitterlerweile herein. So will Trump die Tiktok-App entweder verbieten oder an Microsoft verkaufen lassen. Die dabei fälligen Steuern sollen zur Finanzierung des Arbeitlosenpakets dienen. Zudem stehen wieder zahlreiche Zahlen aus der Berichtssaison im Blick.

Rückblick: Den fundamentalen Treiber bildeten Einkaufsmanagerindizes, die auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung hindeuteten. So stieg in China der Caixin-PMI weiter an. Auch in Japan erholten sich Daten. Aber auch in Europa überraschten die PMI. Im Handel war mit Blick auf das Börsenplus auch von Mittelzuflüssen zu Monatsbeginn die Rede gewesen. Als "enttäuschend" bezeichneten Händler die Geschäftszahlen von Heineken (minus 2 Prozent). Ferrari gewannen nach etwas besseren Geschäftszahlen 3,9 Prozent. Societe Generale verloren nach einem hohen Nettoverlust um 0,6 Prozent. HSBC büßten nach Zahlenausweis 2,9 Prozent ein. Grund waren eine hohe Risikovorsorge und Abschreibungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Siemens Healthineers gaben 9 Prozent nach. Hier standen weniger die Geschäftszahlen im Blick als die geplante Übernahme von Varian Medical System zu einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar. Um 22 Prozent haussierten Nordex. Der Windturbinenhersteller plant den Verkauf seines europäischen Projektentwicklungs-Portfolios an RWE. RWE legten um 2,6 Prozent zu. Um 12 Prozent nach oben ging es für Varta. Kurstreiber waren Hoffnungen, dass Varta demnächst auch Akkus für Elektrofahrzeuge herstellen könnte. Für Morphosys ging es um 7,9 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen in den USA eine erste Zulassung für Monjuvi erhalten hatte. Trotz Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen gaben MTU Aero um 5,5 Prozent nach. Allerdings lag die Aktie bereits am Freitag gut im Markt. Nach ordentlichen Geschäftszahlen gewannen Elmos 1,2 Prozent. Aareal Bank schlossen 12,2 Prozent höher. Stützend wirkten Medienberichte, wonach die IT-Tochter Aareon bei einem Teilverkauf eine

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.