LONDON (dpa-AFX Broker) - Barclays hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 129 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal im Bereich ziviles und militärisches Triebwerksgeschäft müsse MTU noch einiges leisten im zweiten Halbjahr, um die wieder aufgenommenen Jahresziele zu erreichen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz gesenkter Ergebniserwartungen des Triebwerksherstellers hob er seine Schätzung leicht an und verwies dabei unter anderem auf die Nettoverschuldung und die Widerstandskraft im Ersatzteile-Geschäft im Vergleich zu Wettbewerbern./ck/bek



