Hätte es bei Apple in der Vergangenheit nie einen Aktiensplit gegeben, müsste man heute die stolze Summe von rund 24.000 Dollar für eine Aktie bezahlen. Am Ende des Monats wird es nun den fünften Aktiensplit des US-Konzerns geben. Anleger bekommen dann für jede gehaltene Aktie drei weitere Anteile dazu.Apple will mit dem niedrigeren Einstiegspreis unter anderem mehr Kleinanleger anlocken, für die der aktuelle Kurs eventuell eine zu hohe finanzielle Hürde darstellt. Der renommierte CNBC-Moderator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...