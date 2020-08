HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 120 auf 143 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Gollan setzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie für die Aktien des Triebwerkherstellers eine etwas niedriegere Risikoprämie an. Zudem passte er die Bewertungen für die Branche insgesamt an. Die Erholung bei MTU dürfte noch andauern./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de