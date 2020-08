Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mengen (pts008/04.08.2020/08:45) - Zahnärzte sind die Schwerarbeiter in der Medizin. Zeit ist kostbar und wird meist für die Patientenbehandlung genutzt. Wenn es um neue Mitarbeiter geht, wird meist der einfachste Weg gewählt, eine Anzeige in einer lokalen Tageszeitung. Dabei zeigen Untersuchungen ganz klar, dass 75 Prozent aller Bewerber heute im Internet nach neuen Stellen suchen. DentJob.de setzt genau hier an und unterstützt Zahnärzte in ganz Deutschland bei der Suche nach qualifizierten zahnmedizinischen Mitarbeitern, die sich zuerst mit 90-Sekunden-Bewerbungen über das Smartphone melden und dem Zahnarzt eine schnelle Vorauswahl unter den Bewerbern ermöglichen. DentJob.de trägt Job- und Ausbildungsplatz-Angebote automatisch in den 8 größten Stellen-Börsen ein (z.B. Agentur für Arbeit; Zahnlücken - Plattform für zahnmedizinische Berufe; Google for Jobs und weitere große Stellen-Börsen). Infos und Video unter: https: //dentjob.de/

Stellenangebote als attraktive Mini-Websites

Stellenangebote in Zeitungen sind teuer und bleiben oft ergebnislos. Die moderne Alternative sind sogenannte JobSites. Das sind informativ gestaltete Stellenangebote als Mini-Websites, die für Google und Smartphones optimiert sind. In ihnen können die Praxis und die Vorteile, die sie Mitarbeitern bietet, attraktiv präsentiert werden. Anders als Zeitungsanzeigen, bleiben sie solange sichtbar, bis eine Stelle besetzt ist.

JobSites können für jedes Berufsbild geschaltet werden: ZFA, ZMP, Azubi, Weiterbildungsassistent, Angestellter Zahnarzt oder Zahntechniker für das Praxislabor. Sie müssen nur einmal eingerichtet werden. Nachdem eine Stelle besetz ist, werden sie deaktiviert und bei der nächsten Mitarbeitersuche wieder aktiviert. Das alles zu einem extrem günstigen monatlichen Pauschalpreis. Das spart langfristig jede Menge Zeit und Geld bei der Mitarbeitersuche.

90-Sekunden-Bewerbungen über Smartphone - statt umständlicher Bewerbungsmappen

Das klassische Bewerbungsverfahren mit repräsentativer Mappe, Anschreiben, Foto, Lebenslauf, Zeugnissen auf Papier hat ausgedient. Stellenbewerbungen erfolgen heute meist digital. Daher sollte auch die Bewerbersuche durch die Zahnarztpraxis digital erfolgen. Dabei erhält die Zahnärztin oder der Zahnarzt zuallererst eine kurze Online-Bewerbung von den potentiellen zukünftigen Mitarbeitern. Ganz einfach über das Smartphone!

Mit DentJob.de ganz einfach qualifizierte Mitarbeiter-Bewerbungen für die Zahnarztpraxis bekommen: · Stellenangebote als informative und attraktive Mini-Websites · Jobanzeige in den wichtigsten digitalen Plattformen (zumindest 8) · Jobsuchende senden ihre 90-Sekunden-Bewerbung online (ohne Bewerbungsunterlagen) · Jobsuchende erhalten automatisch eine Bestätigungs-Mail für die Bewerbung · Zahnarztpraxis erhält zeitgleich Mail mit den Bewerberdaten · Sie rufen die besten Bewerber für ein kurzes Telefon-Interview an · Nach dem Erstinterview entscheiden Sie, ob ein weiteres Job-Interview in ihrer Praxis erfolgt · Erst zum Job-Interview direkt in der Praxis bringen Bewerber alle Unterlagen mit · Geringe monatlicher Pauschalpreis mit beliebig vielen Stellenangebote und auch beliebig oft · Nach Stellenbesetzung wird Jobsuche auf allen Plattformen automatisch deaktiviert

Die gedruckte Stellenanzeige hat ausgedient - online bringt mehr zahnmedizinische Bewerber!

Infos und Video unter: https://dentjob.de/

