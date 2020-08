Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Autoindustrie hofft auf besseres Geschäft

Die deutsche Autoindustrie sendet erste Anzeichen, dass ihr Geschäft wieder Fahrt aufnimmt. Die Geschäftserwartungen sind im Juli den zweiten Monat in Folge deutlich gestiegen, von 26,9 auf 43,7 Punkte, wie eine Konjunkturumfrage des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung ergab. Die Autobauer erwarten auch eine Zunahme ihrer Exporte: Der Indikator kletterte von 17,3 Punkten im Juni auf nun 40,8 Punkte.

Marburger Bund sieht Deutschland bereits von zweiter Corona-Welle erfasst

Eine vielfach befürchtete zweite Corona-Welle hat Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. "Wir befinden uns ja schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Augsburger Allgemeinen. Zugleich versicherte sie, dass die Krankenhäuser darauf vorbereitet seien. Anders als bei der ersten Welle sollten Krankenhausbetten diesmal allerdings nicht pauschal, sondern am Bedarf orientiert freigehalten werden, sagte Johna.

Gewerkschaften und SPD zweifeln an Rückkehr zu Regelbetrieb an Schulen

Angesichts der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland haben SPD und Gewerkschaften massive Zweifel an der Rückkehr zum Regelunterricht geäußert. "Ich halte die Rückkehr zur gewohnten Normalität an den Schulen für eine Illusion und die Aufgabe von Abstandsregeln für sehr problematisch", sagte SPD-Chefin Saskia Esken der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Auch die Gewerkschaften VBE und GEW warnten zum Schuljahresbeginn vor den gesundheitlichen Risiken eines Normalbetriebes.

Juso-Chef Kevin Kühnert gibt Amt vorzeitig auf

Juso-Chef Kevin Kühnert will sein Amt im November vorzeitig aufgeben und bei der Wahl 2021 für den Bundestag kandidieren. Die Neuwahl des Juso-Vorstands werde deshalb um ein Jahr vorgezogen, berichtete der Berliner Tagesspiegel.

Wirecard-Skandal: Grünen fordern weitere Sondersitzung noch in der Sommerpause

In der Affäre um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard fordern die Grünen eine weitere Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses noch in der parlamentarischen Sommerpause. "Die Aufklärung muss jetzt zügig weiter gehen. Deshalb haben wir Grüne eine weitere Sondersitzung noch in der Sommerpause beantragt", sagte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Paus, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Unter Korruptionsverdacht stehender Ex-König Juan Carlos verlässt Spanien

Paukenschlag am spanischen Königshof: Der unter Korruptionsverdacht stehende Ex-Monarch Juan Carlos will das Land verlassen und ins Exil gehen. Wie das Königshaus mitteilte, informierte der wegen zahlreicher Affären ins Zwielicht geratene Juan Carlos seinen Sohn König Felipe VI. in einem Brief über seinen Entschluss. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte im Juni ein Ermittlungsverfahren zur Verwicklung des 82-Jährigen in eine mutmaßliche Korruptionsaffäre eingeleitet.

USA werden im zweiten Halbjahr geschätzte 2 Billionen Dollar Schulden machen

Die US-Regierung wird sich im zweiten Halbjahr wegen der höheren Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie weiter verschulden. Das US-Finanzministerium schätzt nach eigenen Angaben, dass die Regierung zusätzliche Schulden in Höhe von 2 Billionen US-Dollar aufnehmen wird. Im Zeitraum von Juli bis September werden es 947 Milliarden Dollar sein, womit es die Verschuldung im Fiskaljahr 2019/20 auf 4,5 Billionen Dollar bringen wird, was im Rahmen früherer Schätzungen liegt. Das wäre dann mehr das Dreifache des Vorjahres.

Zweiter Tag in Folge Rückgang der Corona-Neuinfektionen in den USA

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus den zweiten Tag in Folge zurückgegangen. Innerhalb von 24 Stunden seien 46.321 neue Ansteckungen registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität mit. Zugleich habe es 532 weitere Todesfälle gegeben.

Trump fordert Geld aus einem Tiktok-Verkauf für die Staatskasse

US-Präsident Donald Trump ist bereit, einen Verkauf der US-Aktivitäten der beliebten chinesischen App Tiktok zu genehmigen. Allerdings nur, wenn die Regierung im Gegenzug "eine Menge Geld" bekomme, sagte Trump. Microsoft will Tiktoks US-Geschäft in den USA und drei anderen Ländern übernehmen.

Australische Notenbank signalisiert weitere Anleihekäufe

Die australische Notenbank hat ihre Geldpolitik nicht angetastet. Der Rat ließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent und bestätigte die Zielrendite für die dreijährige Staatsanleihe bei ebenfalls 0,25 Prozent, wie die Reserve Bank of Australia nach ihrer Ratssitzung mitteilte. Die Notenbank werde zur Festigung der Zielrendite am Mittwoch Anleihen am Sekundärmarkt kaufen, sagte Gouverneur Philip Lowe.

Argentinien vor Vereinbarung mit Anleihegläubigern - Kreise

Argentinien kann einen Rechtsstreit mit seinen Gläubigern offenbar abwenden. Eine Einigung des südamerikanischen Landes mit einer Reihe von Gläubigern um Blackrock und mehrere große US-Investmentfirmen über eine Restrukturierung von Schulden in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar stehe kurz bevor, sagten mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Ecuadors Gläubiger akzeptieren Umschuldungsplan

Ecuadors Gläubiger haben einem Plan zugestimmt, der eine Umschuldung in Höhe von 17,4 Milliarden Dollar vorsieht. Die "erforderliche Mehrheit" der Gläubiger habe dafür gestimmt, teilte Staatspräsident Lenin Moreno im Onlinedienst Twitter mit.

Mehr als fünf Millionen Corona-Fälle in Südamerika und der Karibik

Die Zahl der Corona-Infektionen in Südamerika und der Karibik ist in der Nacht zum Dienstag auf über 5 Millionen gestiegen. Dies geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor, die sich auf offizielle Angaben von Regierungen und Behörden stützt. Demnach starben in der Region mehr als 202.000 Menschen an der durch das neuartige Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Israel greift erneut Ziele in Syrien an

Israel hat nach eigenen Angaben erneut Luftangriffe in Syrien geflogen. Israelische Kampfflugzeuge und Hubschrauber hätten Stellungen der syrischen Regierungstruppen im Süden Syriens attackiert, teilte die israelische Armee mit. Israel bestätigt nur selten Militäreinsätze in Syrien.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juli +0,4% (PROG: +0,2%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juli +0,6% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juli +0,3% gg Vm

Südkorea Verbraucherpreise Juli +0,3% (PROG: +0,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli unverändert (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,4% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Juli Überschuss 8,1 Mrd USD (Juni: Überschuss 7,5 Mrd USD)

