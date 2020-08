Die öl- und kraftstoffbeständigen Leitungen SAB RailLine 560 sind für den Außeneinsatz vorgesehen, also witterungsbeständig (gute Ozon- und UV-Beständigkeit). Dazu sind sie dauerflexibel, halogenfrei und mit höchstem Flammschutz ausgerüstet. Auch gegen mechanische Einwirkungen sind sie widerstandsfähig. Somit eignen sich diese Leitungen von SAB Bröckskes auch für den Einsatz in Schleppketten an Bahnbaumaschinen, in Türsteuerungen im Public Transport, ...

