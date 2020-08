Viele Hosen, Röcke und Oberteile werden kaum oder gar nicht getragen, so das Ergebnis einer Umfrage von Greenpeace zum Kaufverhalten der Bürger. Selbst nicht beschädigte Kleidung wird aussortiert und landet in der Mülltonne oder Altkleidersammlung. Umweltfreundlich ist das nicht - Unmengen an Ressourcen, Chemikalien und Wasser fallen für das Herstellen von Kleidung an. Zwar werden Altkleider hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...