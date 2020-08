Infineon: Mit diesen Quartalszahlen hat niemand gerechnet

Die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) gehört am Dienstagvormittag zu den stärksten Titeln im DAX und im TecDAX. Zeitweise legte der Aktienkurs um über vier Prozent zu. Für Kursauftrieb sorgen die neuesten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2019/2020 (per Ende Juni 2020), die besser ausfielen, als von vielen Analysten im Vorfeld erwartet worden ist.

Kräftiger Umsatzanstieg

Der Umsatz verbesserte sich im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum trotz Einbußen im Autogeschäft, der größten Sparte, wegen der Cypress-Übernahme um acht Prozent auf 2,2 Mrd. Euro. Der Verlust fiel dabei geringer aus als befürchtet wurde. Hier stand ein Minus von 128 Mio. Euro zu Buche, nach einem Gewinn von 224 Mio. Euro im Vorjahr.

Prognose angehoben

Die Zahlen zeigen, dass die Corona-Pandemie den Halbleiterhersteller nicht so stark zurückgeschlagen hat, wie viele erwartet hatten. Der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss hob deshalb bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag die Prognose für das Ende Septemberablaufende Geschäftsjahr 2019/2020 leicht an.

