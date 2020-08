Vancouver, Kanada, 4. August 2020 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ("Maraka" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Goldprojekt Rude Creek ("Rude Creek" oder das "Projekt") in der Region White Gold im kanadischen Yukon ein RC-Bohrprogramm (Reverse Circulation; Anm.: Bohrungen mit Umkehrspülung) über insgesamt 2.000 Meter absolvieren wird. Der Beginn der Bohrungen ist für Mitte August anberaumt und das Programm ist vollständig finanziert.Eckdaten- Ein robustes RC-Bohrprogramm wird den vielversprechenden Ergebnissen der Bodenproben (mit bis zu 1.167 ppb Au) und den übereinstimmenden geophysikalischen Bodenanomalien im Prospektionsgebiet NE bei Rude Creek (siehe Pressemeldung vom 27. Juli 2020) nachgehen- 2.000 Meter in bis zu 20 Bohrlöchern mit 100 Meter bis 150 Meter Tiefe- Midnight Sun Drilling Inc. ("Midnight Sun") wurde mit der Durchführung des Bohrprogramms Mitte August 2020 beauftragtEinzelheiten des BohrprogrammsRude Creek beherbergt ein orogenetisches Goldvorkommen, das große geologische Ähnlichkeiten zur nahegelegenen Goldlagerstätte Coffee Creek von Newmont aufweist. Die diesjährigen Feldarbeiten bei Rude Creek werden sich auf das große Prospektionsgebiet NE, das eine 1.000 Meter mal 1.600 Meter große Gold-in-Boden-Anomalie beinhaltet, konzentrieren. Wie am 27. Juli 2020 bekannt gegeben wurde, wurde im Zuge der anschließenden Bodenprobenahmen auf einem engmaschigen Raster im Prospektionsgebiet NE eine 150 Meter mal 300 Meter große ausgeprägte Gold-in-Boden-Anomalie (nach Süden offen) mit Werten von bis zu 1.167 ppb Au abgegrenzt.Die RC-Bohrungen werden bis zu 20 Löcher (mit 100 Meter bis 150 Meter Tiefe) über insgesamt 2.000 Meter umfassen. Der Schwerpunkt der Bohrungen besteht darin, den nordwestlichen Trend, der im Zuge der jüngsten Bodenprobenahmen identifiziert wurde, zu erproben. Am nördlichen Ende dieses Trends wurden 2019 erstmals Bohrungen durchgeführt, die 9,15 Meter mit 1,42 g/t Gold und 20 g/t Silber (ROY-RC-19-09) durchteuften. Der Rest des Trends wurde jedoch noch nicht erprobt.Midnight Sun wurde mit der Durchführung des 2.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramms bei Rude Creek beauftragt. Midnight Sun ist ein sachkundiges Bohrunternehmen mit Sitz im Yukon, das über Erfahrung mit Fly-in-RC-Bohrungen verfügt.Jean Pautler, Mitarbeiterin von JP Exploration Services Inc., wird das Bohrprogramm überwachen und den NI 43-101-konformen technischen Bericht auf Grundlage der Arbeiten, die 2020 bei Rude Creek absolviert werden, aktualisieren. Frau Pautler ist eine erfahrene Geologin aus dem Yukon mit besonderer Erfahrung in der Region White Gold und der Dawson Range, einschließlich des Projekts Rude Creek.Regionale EntwicklungRude Creek liegt 12 Kilometer südöstlich der großen Kupfer-Gold-Lagerstätte Casino im Besitz von Western Copper and Gold, dessen groß angelegte Erschließung derzeit ernsthaft in Betracht gezogen wird. Die beträchtliche orogenetische Goldlagerstätte von Newmont befindet sich 45 Kilometer nordwestlich von Rude Creek.Die Projekte Coffee Creek und Casino sind gemeinsam mit Rude Creek und anderen Goldprojekten in der Region der Grund dafür, dass die Goldgürtel White Gold und Dawson Range eine der sich am schnellsten entwickelnden Regionen des Yukon sind. Pläne für eine "Ressourcenstraße" zur Anbindung dieser derzeit isolierten Projekte werden gegenwärtig im Rahmen des "Yukon Resource Gateway Project", das gemeinsam von der kanadischen Regierung, der Regierung des Yukon und der Bergbaubranche finanziert wird, ausgearbeitet. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Rude Creek liegt in der Nähe und in guter Lage neben der geplanten zukünftigen Route der "Ressourcenstraße" und den Projekten Coffee Creek und Casino.Qualifizierter SachverständigerDie technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Grant Hendrickson, P.Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects genehmigt.Über das UnternehmenMakara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält das Konzessionsgebiet Rude Creek im Yukon sowie das Goldkonzessionsgebiet Kenora in Nordwest-Ontario in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Grant HendricksonDirector & Chief Executive OfficerTel: 604-372-3707E-Mail: grant@makaramining.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, - einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, Aussagen zu den zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Vorhersagen, Prognosen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten in Bezug auf die zukünftige Leistung sowie Aussagen in Bezug auf das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens bei Rude Creek und die regionalen Erschließungspläne für die Gebiete rund um Rude Creek - stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen, einschließlich jener Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!