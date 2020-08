FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 237 (248) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 50 (75) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES FRESNILLO PLC WITH 'SELL' - TARGET 1000 PENCE - BERENBERG RAISES BT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 130 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 330 (370) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 300 (335) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 45 (35) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 53 (55) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES WILLIAM HILL TO 'BUY' ('HOLD') - GOLDMAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1809 (1630) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 430 (520) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 308 (516) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 120 (125) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 115 (125) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 385 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 3870 (4000) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 37 (45) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'BUY'



