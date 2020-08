München (ots) - Kultkommissar Rocco Schiavone ist zurück. Der oft schlecht gelaunte, Kälte hassende, mit Zigarette oder Joint im Mundwinkel anzutreffende Vice-Questore ermittelt vom 9. bis 30. August in vier neuen Folgen, jeweils sonntags um 21:45 Uhr im Ersten. Der erste Film der neuen Staffel führt den ins Aostatal strafversetzten Kommissar zurück in sein geliebtes Rom.In "Ein Tag im Juli" erzählt Schiavone rückblickend vom Tod seiner geliebten Ehefrau Marina durch die Kugeln eines Auftragskillers, von seiner Freundschaft zu Kriminellen seit Jugendtagen und kleinen Vergehen im Dienst. Roccos Bericht, den sein Vorgesetzter nach dem Mord an der Lebensgefährtin seines Freundes einfordert, beginnt mit einem Fall aus seiner Zeit als Ermittler in der italienischen Hauptstadt. In einem Steinbruch wird die Leiche eines 20-Jährigen gefunden. Bei seinen Nachforschungen stößt Rocco auf Drogengeschäfte und ein weiteres Opfer. Er möchte jedoch nicht nur die Dealer erwischen, sondern vor allem auch die Hintermänner. Wie gefährlich das ist, ahnt Rocco noch nicht - denn mit seiner unerschrockenen Art macht er sich gefährliche Feinde, die ihn aus dem Weg räumen wollen.Auch in der neuen Staffel spielt der italienische Charakterdarsteller Marco Giallini den stilprägenden, charismatischen Ermittler Rocco Schiavone. Dieses Mal unter der Regie von Giulio Manfredonia, der nach Büchern von Maurizio Careddu und Antonio Manzini inszenierte. Als Vorlagen dienten erneut die Bestsellerromane von Antonio Manzini. An Giallinis Seite stehen Claudia Vismara als Inspettora Caterina Rispoli, Ernesto D'Argenio als Italo Pierron u. v. m.Die Sendetermine der 2. Staffel im Überblick:Der Kommissar und die Alpen - Ein Tag im JuliSonntag, 9. August 2020, 21:45 UhrDer Kommissar und die Alpen - Das gute LebenSonntag, 16. August 2020, 21:45 UhrDer Kommissar und die Alpen - Staub und SchattenSonntag, 23. August 2020, 21:45 UhrDer Kommissar und die Alpen - Nächte ohne MondSonntag, 30. August 2020, 21:45 Uhr Alle vier Filme sind nach Ausstrahlung jeweils 30 Tage lang in der ARD Mediathek verfügbar."Der Kommissar und die Alpen" ist eine Produktion der Rai Fiction und Cross Productions in Zusammenarbeit mit BETA Film im Lizenzerwerb der ARD Degeto für die ARD.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Leo Boll,Tel.: 069/1509-380, E-Mail: leo.boll@degeto.dePRESSE-PARTNER Köln, Malte Weber,Tel.: 0221/165 343-51, E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4670277