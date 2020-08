Moody's Analytics ist zum zweiten Mal in Folge in der Kategorie IFRS 9 Enterprise Solution of the Year und IFRS 9 ECL Modelling Solution of the Year bei den Risk Technology Awards ausgezeichnet worden. Zusammen mit diesen beiden IFRS-9-Preisen hat Moody's Analytics insgesamt sieben Mal bei den Risk Technology Awards 2020 gewonnen.

Die durch den Rechnungslegungsstandard IFRS 9 im Meldewesen für Finanzen entstandene Komplexität hat sich als große Herausforderung erwiesen. Die Messung und Meldung der künftigen Performance von Kreditportfolios hat neue Daten, Analysen und Finanzprozesse mit sich gebracht. Die modularen und flexiblen IFRS-9-Lösungen von Moody's Analytics unterstützen Institutionen aller Größen bei der Einhaltung des Standards und stärken gleichzeitig ihr Risikomanagement und ihre Entscheidungsprozesse.

Die Plattform ImpairmentStudio for IFRS 9 ist Kernelement unseres IFRS-9-Angebots. Mit dieser cloudbasierten Software können Kunden ihre Werthaltigkeitsanalyse automatisieren und gleichzeitig ihre erwarteten Kreditausfälle effizient verwalten und überwachen. Die Lösung umfasst unsere preisgekrönten Prognosen, Szenarien, Daten und Modelle für die Wirtschaft.

"Der erneute Gewinn dieser beiden Auszeichnungen ist eine Ehre für uns", sagte Cris deRitis, Deputy Chief Economist bei Moody's Analytics. "Die durch COVID-19 hervorgerufene Erschütterung erinnert uns daran, dass sich die für IFRS 9 zu berechnenden erwarteten Kreditausfälle schnell und erheblich verändern können, da sich die Wirtschaft in verschiedene Richtungen entwickeln kann. Sie unterstreicht zudem, dass flexible Wertberichtigungsinstrumente mit glaubwürdigen Prognosen für ein effektives Risikomanagement eingesetzt werden müssen. Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für unsere marktführende Kompetenz."

Die Risk Technology Awards sind eine Anerkennung herausragender Anbieter, die die Branche in den Bereichen ALM, Kredit, Betriebsrisiko und Enterprise Risk Management unterstützen.

Dieser Preis ergänzt die wachsende Zahl der Auszeichnungen und Branchenehrungen für Moody's Analytics.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie, wenn Sie unsere Website besuchen oder per Twitter und LinkedIn Kontakt aufnehmen.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.300 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in 40 Ländern unterhält.

