Düsseldorf (ots) - Ex-Profi Martin Meichelbeck hält die Psychologie für einen wichtigen Teil in der Betreuung von Fußball-Profis. "Der Bereich Psychologie ist bei weitem noch nicht so etabliert wie Physiotherapie oder die Ernährungswissenschaften. Der Psychologe wird im Fußball oft noch kritisch gesehen. Die Psychologie ist aber ein wichtiger und ganz normaler Bestandteil in der Betreuung der Spieler", sagte der neue Leiter Medizin und Prävention des Champions-League-Teilnehmers Borussia Mönchengladbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Allerdings warnt Meichelbeck auch vor einer zu hohen Erwartungshaltung. "Man sollte keinen zu großen Hype darum machen. Die Vorstellung, dass man als Psychologe vor dem Team steht und die Jungs motiviert, ist nicht richtig. Es geht um sehr individuelle Sachen, darum, die Menschen zu begleiten und zu unterstützen bei allen möglichen Themen."



