Würzburg (pts020/04.08.2020/11:30) - Rückwirkend zum 1. August 2020 übernimmt Christian Otto (37) die Leitung des neu geschaffenen Content-Pools der VOGEL-Fachmedien. Dieser ist zentrales Asset einer neuen Redaktionsstruktur, die der Fachmedienbereich der Unternehmensgruppe aufbaut. Christian Otto startete seine Laufbahn 2012 bei Vogel als Volontär und war zuletzt als stellvertretender Chefredakteur des Fachmagazins "Automobil Industrie" tätig.

"Mit unserem strategischen Projekt 'Redaktion2022' eng verknüpft ist der Aufbau eines zentralen Content-Pools für unsere Fachmedien. Ich freue mich, mit Christian Otto einen erfahrenen und leidenschaftlichen Fachjournalisten für diese Aufgabe gewonnen zu haben, der gleichermaßen auch einen Blick für wirtschaftliche Zusammenhänge hat", erläutert Ingo Mahl, Chief Product Officer der Vogel Communications Group, die Personalentscheidung.

Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.

