Fahrern, die den Touchscreen während der Fahrt zu ausführlich bedienen, droht der Verlust des Führerscheins. Das haben Karlsruher Richter jetzt im Fall eines Tesla-Autos entschieden. Über den Touchscreen in modernen Autos lassen sich mittlerweile eine ganze Reihe von Funktionen bedienen - allerdings kann das den Fahrer mitunter vom Straßenverkehr ablenken. Für einen Tesla-Fahrer hat die Bedienung des Touchscreens seines Elektroautos jetzt Folgen - das Urteil dürfte auch andere Fahrzeuglenker interessieren. Denn das OLG Karlsruhe hat in diesem Fall wegen eines Unfalls in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...