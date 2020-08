Döttingen AG (awp/sda) - Der Block 2 des Atomkraftwerks Beznau in Döttingen AG ist am Dienstag planmässig vom Netz genommen worden, um Brennelemente zu wechseln. Laut der Betreiberin Axpo dauert die Abschaltung rund zwei Wochen. In dieser Zeit würden 20 der insgesamt 121 Brennelemente durch neue ausgetauscht, teilte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...