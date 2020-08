Zum Gebotstermin 1. September hat die Bundesnetzagentur insgesamt 4000 Megawatt an stillzulegender elektrischer Leistung ausgeschrieben, zu einem Höchstpreis von 165.000 Euro pro Megawatt. Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz ist allerdings noch nicht in Kraft getreten."Die Kohleverstromung in Deutschland geht ihrem Ende entgegen" - so kommentiert Jochen Homann, der Präsident der Bundesnetzagentur, die erste Ausschreibung zur Reduzierung der Kohleverstromung in Steinkohleanlagen und Braunkohle-Kleinanlagen nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Wie die Bonner Behörde mitteilt, sind zum ...

