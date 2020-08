Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX will in der letzten Zeit nicht so richtig anspringen, aber auch nicht wirklich abtauchen. Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden spricht im Interview mit Moderator Marco Uome über die Faktoren, die die Märkte momentan in Atem halten und was die Börse in der nächsten Zeit daraus machen könnte. Mehr dazu im vollständigen Video.