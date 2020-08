Im Zusammenhang mit einem Überfall ist in Berlin ein Geldtransporter in Brand geraten. Am Dienstagvormittag hatte die Polizei auf Twitter gemeldet, dass in Berlin-Wilmersdorf nach ersten Erkenntnissen ein Geldtransporter überfallen worden sei. Von der Feuerwehr hieß es dann, ein Fahrzeug sei in Bran...

Den vollständigen Artikel lesen ...