Die Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) fürchtet trotz der Coronakrise keinen Ergebniseinbruch im laufenden Jahr. Der Gewinn werde 2020 auf dem Niveau des Vorjahres von 37,6 Milliarden Rubel (434,4 Mio. Euro) liegen, sagte Bankchef Sergei Monin der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Dienstag veröffentlichen Interview. "Ich denke, wir enttäuschen nicht in Bezug auf den Gewinn." ...

