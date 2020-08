VANCOUVER, British Columbia, 4. August 2020 - Else Nutrition Holdings Inc. (TSX-V: BABY) (OTCQX: BABYF) (FWB: 0YL) ("Else" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Lytham Partners, LLC ("Lytham") mit den Agenden der Anlegerkommunikation beauftragt hat. Die Leistungen werden monatlich erbracht und abgerechnet. Zu den zu erbringenden Leistungen zählen die Unterstützung des Unternehmens bei der Steigerung seiner Präsenz bei den Anlegern sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Für die Erbringung der vereinbarten Leistungen erhält die Firma Lytham ein Monatshonorar in Höhe von 6.000 US-Dollar.Darüber hinaus hat das Unternehmen auch die Firma Native Ads Inc. ("Native Ads") unter Vertrag genommen. Native Ads soll für das Unternehmen eine umfassende Marketingkampagne in den digitalen Medien entwickeln, für die insgesamt Kosten in Höhe von 100.000 kanadischen Dollar budgetiert wurden. Der Vertrag wird zunächst für rund vier Wochen abgeschlossen. Bei der Kampagne geht es unter anderem um die Entwicklung von Inhalten, die Netzentwicklung, den Medienkauf und Vertrieb, die Entwicklung von Werbeinhalten sowie die Berichterstattung über bzw. die Optimierung der Kampagne. Das Unternehmen hat auch die vorhergehende Beauftragung von Native Ads am 17. Oktober 2019 bekannt gegeben.Über Lytham Partners, LLCSeit über 20 Jahren ist Lytham Partners eine der führenden Agenturen für Anlegerkommunikation in den Vereinigten Staaten. Die Firma hat eines der branchengrößten und diversifiziertesten Netzwerke für institutionelle Anleger aufgebaut und gleichzeitig einen Rahmen für die moderne Praxis in allen Bereichen der Unternehmens- und Aktionärskommunikation geschaffen. Neben der Pflege seiner Beziehungen zu vielen der renommiertesten institutionellen Anlegern der Branche hat Lytham Partners in den letzten zwanzig Jahren auch eine integrierte Plattform errichtet, die seinen Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Präsenz bei den Anlegern auf konsequente und fundierte Weise auszubauen. Kombiniert wird diese Plattform mit einem Kommunikations- und Positionierungsansatz, der über Pressemeldungen, Telekonferenzen, Anlegerpräsentationen, Unternehmensprofile und Webseiten möglichst effizient umgesetzt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.lythampartners.com.Über Else Nutrition Holdings Inc.Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem "Best Health and Diet Solutions Award" ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & DirectorELSE Nutrition Holdings Inc.E: hamutaly@elsenutrition.comTel: +972(0)3-6445095Herr Sokhie Puar, DirectorELSE Nutrition Holdings Inc.E: sokhiep@elsenutrition.comTel: 604-603-7787TSX Venture ExchangeDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "wird", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche vorausschauenden Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Vorausblickende Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem davon aus, dass vorausblickende Aussagen in dieser Pressemitteilung unter anderem den Zeitpunkt der Markteinführung des Produkts für Kleinkinderernährung des Unternehmens und die Verfügbarkeit des Produkts des Unternehmens online voraussetzen. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen hat keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 